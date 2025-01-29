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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي: نطالب بموقف حازم لضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها الدولية

رئيس حكومة تصريف
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
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أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بشدة الغارتين الاسرائيليتين اللتين استهدفتا مدينة /النبطية/، مساء أمس الثلاثاء، وأوقعتا عددا من الإصابات وأضرارا مادية جسيمة.

وقال ميقاتي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، "إن هذا العدوان يشكل انتهاكا إضافيا للسيادة اللبنانية، وخرقا فاضحا لترتيب وقف اطلاق النار ولقرار مجلس الأمن الدولي (1701)".

وأجرى ميقاتي اتصالا برئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، مطالبا باتخاذ موقف حازم لضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

 

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