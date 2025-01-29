الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلًا في مخيم طولكرم

الأربعاء 29/يناير/2025 - 12:40 ص

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، منزلا في حارة البلاونة وسط مخيم طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا"، بأن قوات الاحتلال فجرت منزلا لعائلة بلاونة، ما أدى إلى اشتعال النيران داخله، في الوقت الذي تواصل فيه تدمير وتخريب ممتلكات المواطنين من منازل ومحلات تجارية في مختلف حارات المخيم، وإجبار المواطنين على إخلاء منازلهم والخروج من المخيم، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وجرفت جرافات الاحتلال البنية التحتية في حارات المخيم، خاصة في البلاونة والوكالة والعيادة، ومدخليه الشمالي والغربي، وأغلقت المدخلين بالسواتر الترابية.

واقتحمت آليات وجرافات الاحتلال ضاحية شويكة شمال طولكرم، وتمركزت أمام منزل الشهيد تامر فقها، والذي تم تسليم عائلته إخطارا لهدم منزلها قبل نحو شهرين.