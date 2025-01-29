بسبب الفسيخ.. وفاة ربة منزل وإصابة نجليها بحالة تسمم في كفر الشيخ

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة داخل قسم العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام، بينما أصيب نجليها أحدهما طالبًا ويدعى أحمد، وشقيقته شروق، وكلاهما محتجزان داخل العناية المركزة بمستشفى كفرالشيخ العام، وذلك بادعاء إصابتهم بأعراض تسمم فسيخ، عقب تناولهم وجبة «الفسيخ» داخل منزلهم، عقب شرائه من أحد أكبر محلات الفسيخ المشهورة بغرب مدينة كفر الشيخ.

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه بلاغًا من قسم شرطة أول كفر الشيخ، بوصول زينب د 47 سنة، نجليها، أ.ح 20 سنة طالب وشقيقته ش.ح 25 سنة، إلى المستشفى العام مصابين بادعاء بتسمم غذائي، نتيجة تناول فسيخ، وجرى حجزهما لاستكمال العلاج به.

واتهمت الأسرة، صاحب محل لبيع أسماك فسيخ شهير بغرب مدينة كفر الشيخ، بالتسبب في الوفاة والإصابات، وتم تحرير المحضر رقم 413 لسنة 2025 إداري قسم أول كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق.