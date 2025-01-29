الأقصر تكتسي بالأحمر في أول مهرجان للطماطم.. سيشن تراثي وتكريم للمزارعين ورحلات عمرة.. وفنان أقصري يحول الثمرات إلى لوحات فنية

على أنغام "أنا الطماطم يا أطفال يعشقني كبار وصغار، وأنا البندورة الحمرا" .. استضافت محافظة الأقصر، فعاليات أول مهرجان للطماطم في صعيد مصر، وذلك بعد 6 أشهر من إقامة مهرجان المانجو الأول، وهي تلك المهرجانات التي أحدثت زخمًا بالشارع الأقصري خلال الفترة الماضية، ووضعت المحافظة على خريطة المحاصيل الزراعية.

مهرجان الطماطم

وشهدت منطقة الظهير الصحراوي بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مهرجان الطماطم، باعتبار مدينة إسنا أكبر مركز لإنتاج الطماطم في مصر خاصة بالعروة الشتوية، حيث شهد المهرجان الاحتفاء بوفرة المحصول والذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية هذا المحصول الاستراتيجي، وتصديره إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، في حدث يعكس نجاح المزارعين في تحسين جودة الإنتاج.

وتضمنت الفعاليات المصاحبة للمهرجان أيضًا، قيام مجموعة من الفتيات الصغيرات بتنفيذ جلسة تصوير خاصة ارتدين خلالها الزي الفلاحي والصعيدي، بمناسبة تنظيم مهرجان الطماطم الأول في محافظة الأقصر، مما أضفى على المهرجان طابعًا تراثيًا مميزًا، حيث وثقت الجلسة حمل الفتيات لمحصول الطماطم الذي يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تزرعها محافظة الأقصر وتصدرها لعدد من الدول، كما أظهرت الصور الفتيات وهن يشاركن في جني المحصول مع المزارعين، وكذلك خلال تناولهن الطعام وسط الحقول والزراعات، وسط مشاعر من البهجة والسعادة، في جلسة تروج للمهرجان الذي أقيمت نسخته الأولى بمشاركة عدد من المزارعين والشخصيات العامة.

السيشن

وانطلقت فعاليات مهرجان الطماطم الأول بالأقصر 2025، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة المهندس عادل زيدان رئيس المهرجان والتي تضمنت عرضا تعريفا بمحصول الطماطم من مراحل الزراعة حتى الحصاد والتصدير المحلي، ثم بدأت فقرات المهرجان والتي تضمنت برنامجًا زراعيًا وسياحيًا ضم العديد من الفعاليات المتنوعة، من بينها تكريم أفضل مزارعي الطماطم برحلات عمرة، وإقامة معارض فنية ومعرض لأنواع الطماطم كافة، ومعرض يضم 40 نوعًا من السلطات والعصائر والمربى، وإقامة معرضًا للمشغولات والحرف اليدوية كمشاركة مميزة من البيت النوبي بالأقصر، إلى جانب عروض فنية واستعراضية غنائية أبهرت الحضور، ومعرض للصور الفوتوغرافية بعنوان «الذهب الأحمر»، وورشة لتعليم الفتيات تقنيات تجفيف الطماطم، وجلسات تصوير في حقول الطماطم، وفقرات فنية بمشاركة نجوم الفن في مصر، ومحاضرات للمزارعين، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات، ما ينعكس إيجابا على المزارعين والمستثمرين في الأقصر، ويسهم في تسليط الضوء على زراعة الطماطم كونها واحدة من أهم المحاصيل التي يتم تصديرها إلى الدول العربية والأوروبية.

شاب اقصري يتفنن في صناعة أطباق مدهشة من الطماطم

وجاءت أبرز فقرات المهرجان، اللوحات الفنية والطهوية المبتكرة التي صممها الشيف محمد عبد المجيد، حيث أبدع في تقديم أطباق سلطات وعصائر كلها مستوحاة من ثمرات الطماطم التي حولها إلى لوحات فنية، حيث قال الشيف الأقصري محمد عبد المجيد، في العقد الثالث من العمر، أنه تفنن في تحويل الطماطم إلى لوحات فنية بأطباق مميزة خلال أول مهرجان للطماطم تشهده مدينة الأقصر والصعيد.

وأضاف عبدالمجيد، أن المهرجان جاء بعد وفرة محصول الطماطم وتصديرها للأسواق العالمية كطماطم مجففة، موضحًا أن الطماطم عنصر مهم لا يخلو منه أي طعام، كما أنها تُعد فاكهة السلطات، مشيرًا إلى أنه استلهم أشكالًا مميزة للسلطات جمعتها من مختلف دول العالم، معتمدًا على الطماطم كمكون رئيسي، كما صنع شوربة الطماطم وعصير الطماطم، وقام بتشكيل الطماطم على هيئة أسماك وطيور وحلقات عرض مميزة، مما لاقى إعجاب الحاضرين.

رئيس المهرجان: استلهمنا فكرة مهرجان الطماطم من نجاح فعالية المانجو

من جانبه، قال المهندس عادل زيدان رئيس المهرجان، وأحد كبار مزارعي الطماطم بإسنا، أن نجاح مهرجان المانجو الأول في شهر يوليو الماضي وضع الأقصر على خريطة المهرجان الزراعية للمرة الأولى، لذلك جاءت فكرة إطلاق مهرجان للطماطم، باعتبار أن الأقصر من أكثر المحافظات اهتمامًا بهذا المنتج الذي يتم زراعته وتجفيفه وتصديره بجودة عالية، حيث تعد الأقصر من المحافظات الرائدة في زراعة وتجفيف الطماطم للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، مضيفا أن المهرجان يمثل جسرًا بين الماضي والحاضر، حيث يربط بين التراث الأصيل للمحافظة وبين أحد أهم منتجاتها الزراعية المعاصرة، ويبرز الجهود التي تبذلها الدولة ودعمها للزراعة وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري.

الأقصر تزرع 32 فدان طماطم

وأضاف زيدان، أن الأقصر تزرع نحو 32 ألف فدان من الطماطم وتغطي منتجاتها كافة أنحاء مصر، فضلًا عن المنتجات التي يجري تصديرها مثل الطماطم المجففة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص بدعم من الحكومة، تمكن من استصلاح الصحراء في إسنا، وتوسيع الرقعة الزراعية، موضحًا أن الهدف من المهرجان هو زيادة الاستثمار والتصدير لغالبية دول العالم، مشيرًا إلى أن اختيار الطماطم كمحور رئيسي للمهرجان يأتي لما يمثله هذا المحصول من أهمية استراتيجية كأحد المحاصيل الزراعية الأساسية في مصر، ويعكس قيمتها الكبرى، موضحا أن الأقصر كانت الخيار الأنسب لاستضافة الحدث نظرًا لدورها كواحدة من أكبر المحافظات المنتجة للطماطم، إضافةً إلى مكانتها التاريخية.

عادل زيدان

وأضاف رئيس المهرجان، أنه تم خلال المهرجان توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المختلفة؛ بهدف تعزيز الفائدة للمزارعين ودعم المستثمرين في القطاع الزراعي بالأقصر، وتسليط الضوء على أهمية زراعة الطماطم كأحد المحاصيل التصديرية الهامة للأسواق العربية والأوروبية.

فيما أوضح محمد عبداللطيف الصغير المنسق الإعلامي للمهرجان، أن المهرجان ينضم لسلسة من المهرجانات الزراعية التي تحظي المحافظة بتنظيمها وكان أخرها مهرجان المانجو الذي أقيم يوليو العام الماضي، وحقق نجاح كبير وحظي بمتابعة إعلامية محلية وعالمية، كما أنه يهدف إلى إبراز القيمة الاقتصادية للطماطم، مع تسليط الضوء على إمكانيات المحافظة في تصدير هذا المحصول الاستراتيجي، مضيفًا أن المهرجان استهدف إبراز أهمية الطماطم كمصدر اقتصادي مهم، مع التركيز على إمكانيات محافظة الأقصر في تصدير المحصول ودعم جهود المزارعين، مشيرًا إلى أن فعاليات المهرجان كانت الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، نظرا لما يمثله محصول الطماطم من قيمة استراتيجة كبيرة، مضيفا أن اختيار محافظة الأقصر لإقامة المهرجان لما تمثله المحافظة من قيمة تاريخية وكونها واحدة من أهم واكبر المحافظات المنتجة للطماطم.

محمد عبداللطيف منسق المهرجان

حضر فعاليات مهرجان الطماطم الأول بالأقصر، كلًا من الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري الذي أكد أهمية دعم المنتج المحلي وفتح أسواق جديدة للمحاصيل المصرية، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق، واللواء إيهاب أباظة مدير سلاح المدفعية السابق، وبحضور المئات من المزارعين بالصعيد وأهالي الأقصر من المهتمين بزراعة الطماطم في الأراضي الصحراوية غرب المحافظة، وبمشاركة عدد من المستثمرين في مجال الزراعة والطماطم بصفة خاصة في مصر ومحافظاتها المختلفة، والعديد من الشخصيات، مما يعكس مدى ارتباط الفعاليات الزراعية بالثقافة والفن المحليين، ويعزز مكانة الأقصر كمركز للمهرجانات الزراعية والسياحية.

IMG-20250120-WA0250

IMG-20250120-WA0251

IMG-20250120-WA0252

IMG-20250120-WA0253

IMG-20250120-WA0254

IMG-20250120-WA0255

IMG-20250120-WA0256

IMG-20250120-WA0257

IMG-20250120-WA0258

IMG-20250120-WA0259

IMG-20250120-WA0260

IMG-20250120-WA0261

IMG-20250120-WA0262

IMG-20250120-WA0263

IMG-20250120-WA0264

IMG-20250120-WA0265

IMG-20250120-WA0266

IMG-20250120-WA0267

IMG-20250120-WA0268

IMG-20250120-WA0269

IMG-20250120-WA0270

IMG-20250120-WA0271

IMG-20250126-WA0355

IMG-20250126-WA0356

IMG-20250126-WA0364

IMG-20250126-WA0367

IMG-20250126-WA0369

IMG-20250126-WA0370

IMG-20250126-WA0371

IMG-20250126-WA0373

IMG-20250126-WA0380

IMG-20250126-WA0385

IMG-20250126-WA0391

IMG-20250126-WA0399

IMG-20250126-WA0403

IMG-20250126-WA0408

IMG-20250126-WA0414

IMG-20250126-WA0416

IMG-20250126-WA0420

WhatsApp Image 2025-01-26 at 12.52.51 AM

WhatsApp Image 2025-01-26 at 12.52.52 AM

WhatsApp Image 2025-01-26 at 12.52.53 AM (1)

WhatsApp Image 2025-01-26 at 12.52.54 AM (1)

WhatsApp Image 2025-01-26 at 12.52.54 AM (2)