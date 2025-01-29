اليوم.. يوفنتوس أمام بنفيكا في مواجهة حاسمة بدوري أبطال أوروبا

يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لاستضافة نظيره بنفيكا البرتغالي، اليوم الأربعاء، في ختام مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

المباراة ستقام على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، وتنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

يدخل يوفنتوس اللقاء وهو في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة، ويحتاج للفوز لضمان التأهل إلى دور الـ16 دون انتظار نتائج الفرق الأخرى.

أما بنفيكا، الذي يحتل المركز الحادي والعشرين برصيد 10 نقاط، فيطمح لتحقيق الانتصار لإحياء آماله في التأهل ومواصلة مشواره في البطولة.

تعد هذه المواجهة فرصة للفريقين لحسم التأهل، حيث يتميز يوفنتوس بخبرته الكبيرة في البطولة، بينما يعول بنفيكا على قوة هجومه وروح الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.