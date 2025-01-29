بايرن ميونخ "لا بديل عن الفوز" في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لاستضافة نظيره سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، اليوم، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

المباراة ستقام على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ، وتنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

يدخل بايرن ميونخ المباراة وهو بحاجة إلى الفوز لتعزيز موقفه في المنافسة على التأهل لدور الـ16.

أما سلوفان براتيسلافا، فقد تأكد خروجه من البطولة بعد سلسلة من النتائج السلبية، لكنه يسعى لتقديم أداء مشرف أمام العملاق البافاري.

المباراة تعد فرصة لبايرن ميونخ لتعويض أي تعثر سابق في البطولة وضمان استمراره في المنافسة، بينما يسعى سلوفان براتيسلافا لتوديع البطولة بصورة إيجابية.