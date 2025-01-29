إنتر ميلان يستضيف موناكو في مواجهة حاسمة بدوري أبطال أوروبا

يستعد فريق إنتر ميلان الإيطالي لاستضافة نظيره موناكو الفرنسي، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

المباراة ستقام على ملعب جوزيبي مياتزا (سان سيرو) في ميلانو، وتنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

يدخل إنتر ميلان اللقاء في المركز الرابع ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16، مما يجعله يسعى لتقديم أداء قوي يضمن له النتيجة المطلوبة.

من جانبه، يدخل موناكو المباراة وهو في المركز العاشر، ويطمح لتحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل المباشر وتجنب مباريات الملحق.

مدرب إنتر ميلان، سيموني إنزاجي، شدد على أهمية التركيز وعدم التهاون في هذه المباراة الحاسمة، مشيرًا إلى ضرورة إنهاء دور المجموعات بأفضل صورة ممكنة.

أما موناكو، بقيادة مدربه أدولفو كاردوسو، فيأمل في استغلال أي فرصة لتحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل.