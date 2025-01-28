وزير الرياضة يُشيد بأداء أبطال اليد رغم الخسارة أمام فرنسا ببطولة العالم

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالأداء البطولي الذي قدمه أبطال منتخب كرة اليد في مواجهته أمام المنتخب الفرنسي، رغم الخسارة في بطولة العالم.

وأكد وزير الشباب أن الفريق أثبت روحاً قتالية عالية وقدم أداءً مشرفاً يعكس تطور مستوى اللعبة، مثنيًا على الجهود المبذولة من قبل اللاعبين والجهاز الفني.

بعد أداء بطولي .. منتخب اليد يخسر أمام فرنسا 34/33 بربع نهائي بطولة العالم

في الثانية الأخيرة من المباراة ، فقد منتخب مصر لكرة اليد فرصة التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم بعد خسارته أمام فرنسا 34/33 في ربع نهائي المسابقة .

قدم منتخب مصر ملحمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وكان ندا كبيرا لمنتخب فرنسا العملاق ، في ظل تألق كتيبة نجوم منتخبنا وعلى رأسهم أحمد هشام دودو والحارس كريم هنداوي وأحمد سيسا وغيرهم من اللاعبين..

ورغم ان الفارق اتسع مع نهاية الشوط الاول ل٤ أهداف والذي انتهي بنتيجة ١٨/١٤ ، نجح الفراعنة في ريمونتادا رائعة في الشوط الثاني وعادوا بها للمباراة في مواجهة خبرات المنتخب الفرنسي الذي خطف المباراة في الثانية الاخيرة بهدف اعاده الحكام عبر خاصية الفيديو للتأكد من صحته بعدما دخلت الكرة المرمي مع صفارة النهاية ..

خاض منتخب مصر مباراة اليوم بقائمة مكون من :

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

ياسر سيف (الأهلي)