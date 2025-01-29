برشلونة في حالة استرخاء أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

يستعد فريق برشلونة الإسباني لاستضافة نظيره أتالانتا الإيطالي، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

المباراة ستقام على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في برشلونة، وتنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

يدخل برشلونة اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بعد أن حقق 6 انتصارات وتعرض لهزيمة واحدة فقط، ليضمن تأهله بالفعل إلى دور الـ16. ويسعى الفريق الكتالوني لتقديم أداء قوي لتعزيز مكانته في البطولة واستكمال مشواره بثقة.

في المقابل، يدخل أتالانتا اللقاء برصيد 14 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن تأهله المباشر إلى الدور التالي، مما يجعل المباراة حاسمة بالنسبة للفريق الإيطالي.

تأتي مع إلغاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات التقليدي، حيث يشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق يخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.

يتأهل أول 8 أندية من مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16 في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تخوض الأندية التي تتواجد من المركز التاسع إلى المركز الرابع والعشرين منافسات البلاي أوف (الملحق) لتحديد المتأهلين إلى دور الستة عشر.