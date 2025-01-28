بفارق هدف قاتل.. مصر تخسر من فرنسا في ربع نهائي مونديال اليد

تلقى منتخب مصر هزيمة من نظيره منتخب فرنسا بنتيجة "34-33" ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب فرنسا على نظيره مصر بنتيجة "18-14" في المباراة التي أقيمت على صالة زغرب أرينا بكرواتيا.

قدم لاعبو منتخب مصر لكرة اليد أداءً بطوليًا أمام فرنسا في مباراة ربع النهائي، حيث أظهروا روحًا قتالية وإصرارًا كبيرًا حتى اللحظات الأخيرة.

ورغم التأخر بفارق 4 أهداف في الشوط الأول، نجح الفريق في العودة بقوة خلال الشوط الثاني، ليقلّص الفارق ويضغط على المنتخب الفرنسي حتى اللحظات الحاسمة.

تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 8 نقاط.

خاض المنتخب ثلاث مباريات بالدور الرئيسي:

خسارة أمام أيسلندا (27-24) في الجولة الأولى.

فوز على سلوفينيا (26-25) في الجولة الثانية.

فوز على الرأس الأخضر (31-24) في الجولة الثالثة.

يُعد تأهل مصر إلى ربع النهائي بطولة العالم هو الرابع على التوالي والثامن في تاريخ منتخب مصر، وكانت أبرز إنجازاته تحقيق المركز الرابع في نسخة 2001.

ويلتقي منتخب فرنسا في نصف النهائي مع منتخب كرواتيا الذي حقق فوزًا هامًا على المجر في لقاء ملحمي عاد فيه أصحاب الأرض من بعيد وفاز في الثواني الأخيرة بنتيجة "31-30".