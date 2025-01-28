اشتباكات في جوما: معارك عنيفة توقع مئات القتلى والجرحى

شهدت مدينة جوما، الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مواجهات عنيفة خلال الأيام الثلاثة الماضية، أدت إلى وقوع أكثر من 100 قتيل وما يقارب ألف جريح، وفق ما أفادت تقارير طبية استندت إليها وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء.

أوضح أحد الأطباء أن المدينة لا تزال تحتوي على جثث لم يتم انتشالها بعد نتيجة القتال العنيف بين الجيش الوطني ومجموعة "إم 23" المسلحة، التي تتلقى دعمًا مباشرًا من القوات الرواندية.

وأكد الطبيب على ضرورة الإسراع في إزالة الجثث من الشوارع لتفادي أي أزمات صحية إضافية.

وفي تطور خطير، أعلنت جماعة "إم 23" أنها تمكنت من السيطرة على مطار جوما، مما يعزز موقفها العسكري في المنطقة.

ووفقًا للمعطيات الحالية، تبدو المدينة على وشك السقوط بالكامل تحت سيطرة المجموعة المسلحة، وسط تزايد المخاوف بشأن الوضع الإنساني المتدهور.