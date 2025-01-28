ads
الثلاثاء 28 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يلتقي الملحق السياسي الياباني

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية،  يوداي تاكاهاشي، الملحق السياسي بسفارة اليابان في القاهرة.

حضر اللقاء، النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب.

تناول الجانبان العلاقات التاريخية بين مصر واليابان، وناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين القطاعات المختلفة بالحزب والأحزاب اليابانية،

أعرب تاكاهاشي عن تقديره للحزب ودوره المؤثر في الحياة السياسية والبرلمان المصري.
وأكدت قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تقديرهم لهذه الزيارة، وأبدوا تطلعهم لتعزيز التعاون المشترك على كافة الأصعدة.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي العلاقات التاريخية رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي