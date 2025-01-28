أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب يشاركون في اليوم الخامس لمعرض الكتاب



واصل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشاركتهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال56، لليوم الخامس للمعرض، بمقر التنسيقية بجناح عصير الكتب في صالة "2".

شهد اليوم الخامس من معرض الكتاب إقبالاً جماهيريا في كافة قاعات المعرض، وخاصة طلاب المدارس والجامعات، بالإضافة إلى انطلاق الفعاليات الثقافية والفنية للمعرض.

وعقدت التنسيقية ثاني ندواتها في الأجندة الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب حول "الشباب والعمل العام".

ويشارك أربعة عشر عضواً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ16 إصدار جديد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 خلال الفترة من 23 يناير الماضي حتى 5 فبراير الجاري.

تحمل الدورة الحالية لمعرض الكتاب شعار: "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، وتعقد فعالياتها الثقافية للجمهور في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل سلطنة عمان ضيف شرف للمعرض هذا العام، وتم اختيار شخصية المعرض لهذا العام الدكتور أحمد مستجير، أحد أعلام الفكر والعلم فيشارك أربعة عشر عضواً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ16 إصدار جديد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 خلال الفترة من 23 يناير الماضي حتى 5 فبراير الجاري.