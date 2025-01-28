بتخفيض 40%.. "مستقبل وطن المنيا" يفتتح معرض كرنفال تجهيز العرائس

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز المنيا ، اليوم معرض "كرنفال تجهيز العرائس وكافة مستلزمات الأسرة " الذي تنظمه أمانة المرأة وأمانة الشباب بأمانة مركز المنيا لتجهيز العرائس ، بهدف توفير المفروشات والأدوات المنزلية وكافة الملابس و مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق ، بنسبة تتعدي ٤٠٪، تيسيرًا على المواطنين ، وتخفيف العبءعن كاهلهم .

افتتح المعرض تحت اشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة والنائبة أميرة الحداد أمينة المرأة ود.ضياء السيد أمين الشباب بأمانة المحافظة وحضور وليد عبدالقوي أمين تنظيم المحافظة ومحمد أبوالعيون أمين مركز المنيا وبعض أعضاء هيئة مكتب المحافظة ود.شيماء جمعة أمينة المرأة ود.طارق سعد أمين الشباب بأمانة مركز المنيا وبعض أعضاء هيئة مكتب مركز المنيا والمواطنيين

شهد المعرض إقبالا كثيفاً من المواطنين الذين اشادو بالمعرض وأسعار المعروضات

جدير بالذكر أن الحزب يقوم بتنفيذ تلك الفاعلية استمراراً للدور الخدمي والمجتمعي للحزب ، وتنفيذ الفعاليات والأنشطة في كافة المجالات دعما للوطن ، وخدمة للمواطن .

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