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الثلاثاء 28 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تنسيقية الأحزاب تلتقي برلمان الشباب البيلاروسي لتبادل الخبرات حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

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عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعًا افتراضيًا مع برلمان شباب بيلاروسيا، تحت عنوان "تبادل الخبرات حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلدين"، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات بين التنسيقية والبرلمان.
في بداية الاجتماع رحبت رئيسة برلمان شباب بيلاروسيا -المنتخبة حديثًا - بأعضاء التنسيقية، مؤكدة رغبتها في استمرار اللقاءات وتبادل الخبرات والعمل على تنسيق لقاء مباشر قريبًا في أحد البلدين.
فيما رحب النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بالنيابة عن التنسيقية ببرلمان شباب بيلاروسيا، مقدمًا لهم التهنئة على نجاحهم في انتخاباتهم الأخيرة.
واستعرض الجانبان آليات ومسارات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلدين، وقام أعضاء الجانبين بتبادل الأسئلة لتبادل الخبرات الانتخابية.
في نهاية اللقاء، أكد الجانبين على أهمية استمرار اللقاءات بينهما والتنسيق للقاء مباشر في مصر أو بيلاروسيا قريبًا.
حضر اللقاء من التنسيقية النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، وريم القاضي، ويوسف عماد، وآلاء بسيوني، ونورا عبدالستار، أعضاء التنسيقية.

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