تنسيقية الأحزاب تعقد ندوة موسعة حول "الشباب والعمل العام"

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "الشباب والعمل العام"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال56، وتناولت مناقشة تمكين الشباب ودورهم في العمل العام منذ عام 2014، وكيفية مساهمة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تغيير النظرة المجتمعية تجاه قدرة الشباب على القيادة.

كما تطرقت المناقشات إلى مدى تأثير تعيين نواب شباب للمحافظين على تحسين أداء الإدارات المحلية، وكيفية إشراك الشباب في وضع خطط التنمية المحلية، وآليات قياس نجاح الشباب في المناصب التنفيذية، وكيفية الموازنة بين الطموح الشبابي والخبرة العملية في المناصب القيادية.

وأشارت د.إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، إلى أنها تتشرف بأن تكون أول نائب محافظ يتولى هذا المنصب، معبرة عن امتنانها لهذه الفرصة الذى سنحت لها بتولي هذا المنصب فى هذا السن الصغير، موضحة أن عامل السن كان أحد التحديات التى واجهتها فى مشوارها التنفيذي والسياسي، ولكن تم التغلب عى ذلك فى ٢٠١٨.

وأعربت عن تقديرها لدور القيادة السياسية التي تسعى بشكل دائم إلى تمكين الشباب، وأضافت أن قانون المحليات يمر ببعض التعديلات التشريعية الهامة، وسوف يستوعب قاعدة شبابية كبيرة وعلى الشباب أن يكون جاهزاً ومستعدا لتلك المشاركة.

وأكد د.مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية، أنه منذ عام ٢٠١٤ مرت الدولة المصرية بعدة مراحل لتمكين الشباب؛ وذلك إيمانًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين وتصعيد الشباب، وذلك منذ إعلان يوم الشباب المصري، ومؤتمرات الشباب، وتأهيل الشباب فى الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأضاف، أن الأسرة المصرية لها دور كبير فى دعم القدرات الشبابية، وتشجيعهم لاستثمار مساحتهم الشخصية والمحتوى التعليمي، ويجب أن يأخذوا فى اعتباراتهم أن جزء من دورهم هو وطنهم.

وأوضح عز العرب، أن الدولة لديها دور فى توجيه الشباب فى الإطار الصحيح وتقديم الدعم والمحتوى الملائم والذى يتناسب مع المراحل المختلفة، وهذه استراتيجية وزارة الشباب والرياضة مع تطوير النشء والمواكبة والاطلاع الدائم على التجارب الدولية.

من جانبه، أكد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تاريخ ١٢/٦/٢٠١٨ تاريخ هام فى الحياة السياسية، حيث صدر البيان الأول لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتم الإعلان عن تواجدها، مؤكدا أن التنسيقية هى منصة حوارية تجمع الشباب من مختلف التوجهات السياسية المختلفة، وقال: لدينا مبادرات ومقترحات نتشارك مع الدولة فى تنفيذها وتلقى ترحيباً كبيراً من القيادة السياسية.

وأضاف "حبش"، أن التنسيقية أصبحت معادلة حقيقية تطمح أن تكون بل أصبحت حلقة الوصل بين الأحزاب والدولة، بدءا من أحزاب في البرلمان لأحزاب ليس لها تواجد فى البرلمان، فهى تشكل المعيار الرئيسي فى الحياة السياسية فى مصر.

وأشاد نائب محافظ بني سويف، بمبادرة حياة كريمة وما قدمته من تغيير جذري وملموس تحت رعاية القيادة السياسية للمجتمع المصري فى كافة الخدمات وحققت إنجازا كبيراً فى ملف البنية التحتية.

وقدم "حبش" رسالة للشباب فى نهاية حديثه، قائلا لهم: "تمسك بحلمك، وثق أن كل مجهود تقدمه فهو مقدر".

من جهته، أشار د.أحمد حسام، مدير برنامج قادة الاتحادات والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات بمؤسسة شباب القادة YLF، بدور الحوار الوطني لما قدمه من دعم للشباب، من خلال إنشاء لجنة للشباب، مشيدا بدور القيادة السياسية فى دعم الشباب.

وأكد أن المؤسسة قامت بزيارة الجامعات واستمعت إلى التحديات التي تواجه الشباب، ونتج عن ذلك توصيات لحوكمة الاتحاد الطلابية في المدارس والجامعات لحراك سياسى داخل المجتمع، موجها رسالة للشباب بضرورة استغلال الفرص المتاحة، وأن يكونوا دائماً على استعداد للتدريب قبل التمكين طبقا لأسس علمية، وأن يكونوا ذوي قابلية للتعلم وتقبل النقد والاستفادة من خبرات الآخرين.

أدار الحوار خلال الندوة مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في النقاش د.إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، وبلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية، ود.أحمد حسام، مدير برنامج قادة الاتحادات والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات بمؤسسة شباب القادة YLF.

