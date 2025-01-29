موقف محمد صلاح.. ليفربول في نزهة هولندية بدوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق بي إس في آيندهوفن الهولندي نظيره ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

المباراة ستقام على ملعب فيليبس ستاديون، وتنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول يدخل اللقاء متصدرًا المجموعة بالعلامة الكاملة، بعد تحقيق الفوز في جميع مبارياته السابقة، مما جعله يحسم تأهله مبكرًا إلى دور الـ16.

ورغم ذلك، يسعى الفريق بقيادة مدربه أرني سلوت لمواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على سجله المثالي.

موقف محمد صلاح

من المتوقع أن يخرج محمد صلاح من المباراة لضمان ليفربول الصعود بشكل رسمي مما يجعل أرنى سلوت يفضل ان يريح القوام الأساسي للفريق.

على الجانب الآخر، يدخل آيندهوفن اللقاء برغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره لتعزيز فرصه في التأهل.

ويتوقع أن يعتمد الفريق الهولندي على تشكيلته الأساسية في محاولة لتقديم أداء مميز أمام أحد أقوى الفرق الأوروبية.

تأتي المباراة بعد أن ألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات التقليدي، حيث يشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق يخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار. يتأهل أول 8 أندية من مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16 في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تخوض الأندية التي تتواجد من المركز التاسع إلى المركز الرابع والعشرين منافسات البلاي أوف (الملحق) لتحديد المتأهلين إلى دور الستة عشر.