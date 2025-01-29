اليوم.. جيرونا يواجه أرسنال في مواجهة مرتقبة بدوري أبطال أوروبا

يستعد فريق جيرونا الإسباني لاستضافة أرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في مواجهة حاسمة ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

المباراة ستقام على ملعب مونتيليفي في جيرونا، وتنطلق اليوم في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

جيرونا يدخل اللقاء بطموح كبير لتحقيق نتيجة إيجابية رغم خروجه من البطولة بشكل رسمي، بينما يسعى أرسنال لتأكيد وضمانه لتواجده ضمن الثمانية الكبار ومواصلة مشواره بثقة في البطولة.

من المتوقع أن تكون المواجهة مليئة بالندية والتنافس، حيث سيعمل كل فريق على تقديم أفضل ما لديه في هذا اللقاء المصيري.

تأتي المباراة مع إلغاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات التقليدي، حيث يشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق يخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.

يتأهل أول 8 أندية من مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16 في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تخوض الأندية التي تتواجد من المركز التاسع إلى المركز الرابع والعشرين منافسات البلاي أوف (الملحق) لتحديد المتأهلين إلى دور الستة عشر.