باريس "تحارب من أجل البقاء" بدوري أبطال أوروبا

يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة نظيره الألماني شتوتجارت، اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ستقام المباراة على ملعب "مرسيدس بنز أرينا" في ألمانيا، وتنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

يدخل الفريقان المباراة برصيد متساوٍ من النقاط، حيث يحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد 10 نقاط، فيما يأتي شتوتجارت في المركز الثالث بنفس الرصيد ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز لحسم التأهل إلى دور الـ16.

تأتي المباراة مع إلغاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات التقليدي، حيث يشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق يخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.

يتأهل أول 8 أندية من مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16 في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تخوض الأندية التي تتواجد من المركز التاسع إلى المركز الرابع والعشرين منافسات البلاي أوف (الملحق) لتحديد المتأهلين إلى دور الستة عشر.