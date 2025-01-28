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الثلاثاء 28 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشوط الأول .. منتخب اليد يتأخر أمام فرنسا 18/14 بربع نهائي بطولة العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
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تأخر منتخب مصر لكرة اليد أمام فرنسا في الشوط الأول بنتيجة 18/14 في المباراة المقامة بينهما بالدور الربع النهائي لبطولة العالم .

قدم منتخب مصر شوطا رائعا في ظل المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعبون خاصة في أول 25 دقيقة من الشوط وفي مقدمتهم الحارس محمد علي وأحمد هشام دودو وإبراهيم المصري ، ولكن استطاع المنتخب الفرنسي في آخر دقائق زيادة الفارق لصالحة ..

يخوض منتخب مصر مباراة اليوم بقائمة مكون من : 
حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

ياسر سيف (الأهلي)

الشوط الاول منتخب اليد فرنسا ربع نهائى بطولة العالم منتخب مصر لكرة اليد