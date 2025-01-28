عمر الشناوي وتارا عماد يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم لأول مرة

حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على حضور العرض الخاص لفيلم “لأول مرة”، والذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء بإحدى سينمات مدينة الشيخ زايد، وكان من أبرز الحاضرين بطلي الفيلم عمر الشناوي وتارا عماد، بجانب عدد من نجوم الفيلم وهم فيدرا ونبيل عيسى وعدد من نجوم الفن.

يدور فيلم لأول مرة حول خالد وغادة، زوجان يعيشان قصة حب سعيدة تتحول فجأة إلى جحيم عندما يكتشف خالد سراً خطيراً ويقرر مواجهة زوجته به، ما يشعل ليلة مليئة بالشك والعنف والاتهامات المتبادلة بالخيانة، وتكشف تلك الليلة المثيرة توترات عميقة في علاقتهما.



فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثاني تعاون لهما بعد فيلم كاملة.