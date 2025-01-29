موقف عمر مرموش.. مانشستر سيتي في لقاء بعنوان "لا بديل عن الفوز" بدوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، اليوم الأربعاء، إلى ملعب الاتحاد في إنجلترا، حيث يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره كلوب بروج البلجيكي في مواجهة قوية ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

المباراة ستقام في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ويسعى مانشستر سيتي إلى الصعود لمرحلة ملحق دور الـ16 والهروب من الخروج بشكل رسمي من البطولة معتمدًا على تألق نجومه بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي يأمل في حسم نقاط المباراة مبكرًا لضمان التأهل إلى الأدوار المقبلة.

موقف عمر مرموش

لن يستطيع الأمير المصري المشاركة فى مباراة، اليوم الأربعاء، لأنه حسب المادة 32 من لوائح دوري أبطال أوروبا، فإنه لا يمكن مشاركة لاعب في فريقين مختلفين بالدور نفسه من مسابقة قارية، وبناء عليه لن يشارك عمر مرموش مع فريقه الحالي مانشستر سيتي ضد كلوب بروج البلجيكي، في الجولة الثامنة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، الموسم الجاري، خاصة أن شارك في الدور ذاته مع فريقه الألماني السابق آينتراخت فرانكفورت، لكن ببطولة الدوري الأوروبي.

في المقابل، يدخل فريق كلوب بروج المباراة بطموح كبير لإحداث مفاجأة أمام العملاق الإنجليزي. وعلى الرغم من صعوبة المواجهة، فإن الفريق البلجيكي يعول على تنظيمه الدفاعي وهجماته المرتدة السريعة لمحاولة اقتناص نتيجة إيجابية.

المباراة تعد اختبارًا جديدًا لسيتي لتعزيز مكانته كواحد من أبرز المرشحين للفوز باللقب هذا الموسم، بينما يسعى كلوب بروج للتمسك بفرصة التأهل والاستمرار في المنافسة.

تأتي المباراة مع إلغاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات التقليدي، حيث يشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق يخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار.

يتأهل أول 8 أندية من مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16 في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تخوض الأندية التي تتواجد من المركز التاسع إلى المركز الرابع والعشرين منافسات البلاي أوف (الملحق) لتحديد المتأهلين إلى دور الستة عشر.