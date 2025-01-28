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الثلاثاء 28 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري الكرة النسائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تستكمل يوم الخميس المقبل ، مباريات الجولة السابعة عشر من عمر دوري كرة القدم النسائية، وتتضمن 4 مباريات ، وذلك بعد انتهاء باقي المباريات المؤجلة أمس الأثنين بمشاركة قطبي الكرة بدوري الكرة النسائية.
وتم تحديد إقامة كافة المباريات للجولة السابعة عشر في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.
شملت المباريات مواجهة فريق البنك الأهلي لفريق وادي دجلة ، مواجهة الجونة لفريق اتحاد بسيون ، كما يلاقي فريق بيراميدز نظيره فريق مودرن سبورت، واخيرا يواجه المقاولون العرب نظيره فريق الطيران.
كان قد تم تقديم المباريات من يوم 31 يناير إلى يوم 30 يناير 2025 .
 

وجاء ترتيب دوري السيدات بعد مباريات الجولة السادسة عشر كالآتي :

مسار - 42 نقطة (14 مباراة)

الأهلي - 39 نقطة (14 مباراة)

وادي دجلة - 34 نقطة (13 مباراة)

الزمالك - 33 نقطة (14 مباراة)

زد 33نقطة (15مباراة)

البنك الأهلي  - 28 نقطة (13 مباراة)

مودرن سبورت - 28 نقطة (13 مباراة)

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