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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رسائل خادشه للحياء.. القبض على عاطل بتهمة ابتزاز أرملة في الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ألقت مباحث مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، برئاسة الرائد عمر شوقي، رئيس مباحث المركز، القبض على عاطل يدعى" محمد . ص .ص" 35 عاما لاتهامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقام من خلالها بابتزاز أرملة وإرسال رسائل تهديد خادشه للحياء .

 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد حسني مأمور مركز شرطة سنورس بقيام ارملة تدعى" نجلاء. ع " 45 سنه، مقيمه بدائرة المركز، بتحرير محضر ضد شخص قام بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقام بإرسال رسائل خادشة للحياء وعبارات مسيئة لها، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز والمقدم أحمد جنيدي مفتش مباحث، وبإشراف العميد هاني تعيلب رئيس فرع بحث شرق وبمساعدة إدارة المساعدات الفنيه بمديرية أمن الفيوم، فحصت ما يحتويه هاتف الضحية من بيانات، حيث توصلت إلى صحة ما تقدمت به من بلاغ.

 

كما حددت هوية ورقم الهاتف المحمول المرسل منه التهديد والابتزاز للسيدة، وتم القبض على المتهم بإنتهاك حرمة الحياه الخاصة للسيدة عقب استئذان النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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