اليوم.. بريست يستضيف ريال مدريد في مواجهة مرتقبة بدوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب فرانسيس لو بليه في فرنسا، اليوم الأربعاء، حيث يلتقي فريق بريست الفرنسي مع العملاق الإسباني ريال مدريد في مواجهة حاسمة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وهي تمثل اختبارًا صعبًا لبريست الذي يسعى لتحقيق مفاجأة أمام أحد أكبر أندية العالم. الفريق الفرنسي يدخل المباراة بحماس كبير مستندًا إلى جماهيره، ولكنه يدرك تمامًا قوة الخصم ويسعى للوصول إلى النقطة 16 لضمان تواجده في مركز جيد فى الملحق

على الجانب الآخر، يسعى ريال مدريد، بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي، لتعزيز مكانته في البطولة ومواصلة مشواره نحو اللقب الذي يطمح لاستعادته والوصول للنقطة 15 لضمان البقاء فى البطولة والملحق

المباراة تعد فرصة مثالية لعشاق كرة القدم لمتابعة مواجهة بين فريق يسعى لإثبات نفسه على الساحة الأوروبية وآخر يسعى لتعزيز هيمنته القارية.

تأتي المباراة مع إلغاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، دور المجموعات التقليدي، حيث يشارك 36 فريقًا في مرحلة دوري واحدة، كل فريق يخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على ملعبه و4 أخرى خارج الديار. يتأهل أول 8 أندية من مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16 في النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، بينما تخوض الأندية التي تتواجد من المركز التاسع إلى المركز الرابع والعشرين منافسات البلاي أوف (الملحق) لتحديد المتأهلين إلى دور الستة عشر.