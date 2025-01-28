ننشر تفاصيل لقاء وكيل صحة دمياط مع مديري المستشفيات

عقد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة دمياط اليوم الثلاثاء اجتماعا بحضور كلا من الدكتور أحمد خليل وكيل المديرية والدكتور محمد فهيم مدير عام العلاجي والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات والدكتورة سوزان الكيكي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والدكتورة سارة العوضي مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة وسماح السرتة مدير إدارة الشئون المالية بالإضافة الي مديرى المستشفيات على مستوى المحافظة

ناقش الاجتماع تطبيق لائحة تشغيل المستشفيات التابعة للإدارة المحلية بقرار وزيري الصحة و السكان و التنمية المحلية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ و تعزيز موارد المستشفيات و كذلك متابعة مؤشرات الاداء الخاصة بكل مستشفى

كما أعلنت مديرية الصحة في دمياط عن إقامة قافلة طبية بابو راشد مركز كفر سعد بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتحت اشراف وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور محمد يحيي بدران

واكدت ادارة القوافل العلاجية بقيادة الدكتورة سها خيري المكاوي منسق القوافل العلاجية بدمياط استمرار انعقاد القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق وتوفير الخدمات العلاجية بالمجان للمواطنين .



واعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط عن تحسين جودة التغذية وصرف أكثر من 587 ألف وجبة في مستشفيات دمياط خلال عام 2024 بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان

وقال بدران : حققت إدارة التغذية بمديرية الصحة بدمياط بقيادة محمد فريد مدير ادارة التغذية إنجازات مميزة خلال عام 2024 حيث تم صرف 355,200 وجبة للعاملين بالمستشفيات و232,133 وجبة للمرضى بجميع فئاتهم .

كما يجري العمل على تطوير مبنى مطبخ مستشفى حميات دمياط لتحسين جودة الخدمات الغذائية

