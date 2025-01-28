وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور

توجه وفد من قيادات فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور محمد شعبان مدير الفرع، إلى مكتب اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخليه لقطاع جنوب الصعيد، واللواء محمد سعد الصاوي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ73 لأعياد الشرطة ، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور احمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعايه الصحية.

خلال اللقاء، قدم الدكتور محمد شعبان، رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أسمى عبارات التحية والتقدير والإجلال لبطولات أبناء الشرطة في الماضى والحاضر، مضيفاً ان الاحتفالات الجليلة باعياد الشرطة هى مناسبة نستدعي فيها من ذاكرة الوطن الثرية المعاني والقيم التي ضحى أبناء الشرطة من أجلها بارواحهم الغالية، ومن أسمى هذه المعاني الكبرياء الوطني التي ضحى شهداء الشرطة من أجلها لرفعة راية الوطن عالية.

ضم وفد الهيئة: كلًا من الدكتور أحمد حماد نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور كيرلس طلعت المدير الإقليمي لإدارة رضا المنتفعين بجنوب الصعيد والمشرف على الإدارة بفرع الأقصر، واللواء عبدالجواد أمين مدير إدارة الأمن بالفرع، والمستشار محمد عبده مدير الشئون القانونية بالفرع، الدكتور على خليفة مسئول المتابعة بمكتب مدير الفرع، ومحمد رستم مسئول الاتصال السياسي بالفرع.

الرعاية الصحية بالأقصر تشارك مديرية أمن الأقصر احتفالاتها

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، قد شاركت مديرية الأمن في الاحتفالات الخاصة بأعياد الشرطة في العيد الثالث والسبعون لها وذلك بوجود فريق طبي متكامل من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لتأمين الاحتفال، تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل وتزامنا مع الاحتفال بأعياد الشرطة، حيث كلف الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، الدكتور أحمد حماد نائب مدير الفرع واللواء الدكتور عبدالجواد محمد أمين مدير إدارة الأمن بفرع الهيئة، بحضور الاحتفال والتأكد من وجود المستلزمات الطبية، والفريق الطبي في الأماكن المخصصة للاحتفالات فى جميع ارجاء المحافظة.

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