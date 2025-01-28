" محيط الأرض".. رؤية فنية مبتكرة تحاكى التاريخ وتستشرف المستقبل

تجري وزارة الإعلام حاليا الاستعدادات النهائية لتقديم العرض المسرحي الملحمي التاريخي الوطني ( محيط الأرض) والذي سيقدم في انطلاقة فعاليات الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي 2025 ويعبر عن رسالة الفن الحضارية في تجسيد الأحداث التاريخية برؤية مبتكرة وبقدرات فنية وجهد جماعي يجمع بين فن المسرح والموسيقى والمؤثرات التقنية معاً بمزيج فني درامي ،والانتقال عبر الزمن في مشاهده مع الحفاظ على خصوصية كل مرحلة تستحضر روح التاريخ وصولا للمستقبل .

عرض ( محيط الأرض ) رؤية مسرحية مبتكرة لسيرة ذاتية وطنية كويتية ومنارة علمية ملهمة للعالم الفلكي د.صالح العجيري رحمه الله ، وسيقدم العرض المسرحي الملحمي بحضور كبار ضيوف دولة الكويت وزراء الإعلام والثقافة والسياحة العرب ، وكبار نخب المثقفين والأدباء والفنانين والإعلاميين من الوطن العربي وممثلي المنظمات والهيئات الفنية والثقافية والإعلامية وأعضاء السلك الدبلوماسي وللجمهور ، وذلك على المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالأيام التالية 13 إلى 17 فبراير 2025 ويترأس اللجنة التنفيذية للعمل الفني

د. يوسف السريع الوكيل المساعد لشئون الإذاعة د.يوسف السريع وبمتابعة عضو اللجنة التنفيذية طلال الهيفي ويتولى مهمة المنتج المنفذ مجموعة كندور العالمية بإدارة ناصر السعدون رئيس المجموعة .

قام بالمراجعة التاريخية وتدقيق المعلومات مركز البحوث والدراسات الكويتية ومركز العجيري العلمي قام بمراجعة المعلومات العلمية .

الرؤية الاخراجية والبناء الدرامي والحوار للعرض الملحمي ( محيط الأرض ) تصدى له الإخراج والبناء المخرج القدير عبدالله عبدالرسول وبمشاركة كبار فنانين ونجوم التمثيل يتقدمهم محمد المنصور وجاسم النبهان وعبدالرحمن العقل

وعبدالعزيز المسلم وطارق العلي

وجمال الردهان ومحمد العجيمي

وخالد أمين وخالد البريكي

و يعقوب عبدالله و خالد المفيدي

وحصة النبهان و محمد صفر

وحمد اشكناني ومحمد الدوسري

و أريح العطار و هيا السعيد

وميثم بدر وعبدالله البدر

و يوسف الحشاش وحسين الحداد.

ولأول مره يؤدي الطفل محمد الحمادي شخصية محورية في محيط الأرض بصورة مشوفة مبتكرة

كما يشارك في محيط الأرض عدد من الفنانين عبدالعزيز بهبهاني، عبدالله الرميان، سعود بوشهري ، ياسر العماري ، فيصل سعد ، بدر البلوشي، عبدالغفار العوضي، يعقوب حيات ، اسرار الدوسري، محمد حسين، حمد الكندري.

ويشارك في الأداء الغنائي الفنان القدير نبيل شعيل والفنان حمود الخضر والفنانة ديانا كرزون وشهد العميري وحمد المانع وعبدالعزيز المسباح وسلطان المفتاح ومنذر الحيود من سلطنة عمان.

كتب الأشعار الغنائية عبدالرحمن العوضي ومن ألحان مشعل حسين والاشراف الموسيقي العام تصدت له د.نورة الغملاس ، كما يشارك الشاعر ساهر والملحن عبدالله القعود بكتابة الاشعار والألحان للحفل البروتكولي ويقوم بمهمة مساعد المخرج عيسى الحمر وحسين المهنا وفراس العيدان وحسين فارس وقام بتصميم وتنيفذ السينوغرافيا لمحيط الأرض حسن الملا وتصميم الأزياء ايمان السيف وتصميم وتنفيذ الاكسسوارات سندس البطي

والموسيقى التصويرية سعود المسفر بمشاركة مجاميع الدراما وفرق فنون الأداء الحركي التعبيري وطلبة وطالبات وزارة التربية، وعلي كمال ادارة العمليات الفنية ويترأس فريق جمع المعلومات التاريحية محمد الرباح و الكيوغرافيا كريمة بدير ومعصومة البلوشي للحركات التعبيرية.