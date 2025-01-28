ads
الثلاثاء 28 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

«الثقافة السينمائية» يعرض فيلمي «بياع الربابة» و«إنجي أفلاطون».. غدًا

مركز الثقافة السينمائية
مركز الثقافة السينمائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ينظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم «بياع الربابة» للمخرج طارق الميرغني، وذلك في السادسة مساء غد الأربعاء، 29 يناير الجاري، بمقر المركز في شارع شريف بوسط البلد، والعمل من إنتاج المركز القومي للسينما.

ويعرض فيلم «إنجي أفلاطون» للمخرج محمد شعبان، والعمل من إنتاج المركز القومي للسينما، والذي يعد أحد أهم أفلام السيرة الذاتية.

يُشار إلى أن فعاليات مركز الثقافة السينمائية تقام تحت إشراف الكاتبة امل عبدالمجيد مدير عام المركز، فجميعها يقيمها المركز القومي للسينما، وتقدم مجانا لجمهور وعشاق السينما المصرية.

مركز الثقافة السينمائية بياع الربابة طارق الميرغني المركز القومي للسينما انجي افلاطون