«الثقافة السينمائية» يعرض فيلمي «بياع الربابة» و«إنجي أفلاطون».. غدًا

ينظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم «بياع الربابة» للمخرج طارق الميرغني، وذلك في السادسة مساء غد الأربعاء، 29 يناير الجاري، بمقر المركز في شارع شريف بوسط البلد، والعمل من إنتاج المركز القومي للسينما.

ويعرض فيلم «إنجي أفلاطون» للمخرج محمد شعبان، والعمل من إنتاج المركز القومي للسينما، والذي يعد أحد أهم أفلام السيرة الذاتية.

يُشار إلى أن فعاليات مركز الثقافة السينمائية تقام تحت إشراف الكاتبة امل عبدالمجيد مدير عام المركز، فجميعها يقيمها المركز القومي للسينما، وتقدم مجانا لجمهور وعشاق السينما المصرية.