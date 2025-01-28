«أرب هيلث».. وزير الصحة يبحث رفع كفاءة الأطقم الطبية المختصين بالقلب وجراحة الأوعية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع شركة boston scientific المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية والهندسة الطبية الحيوية، بحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات أمراض القلب والمسالك والأشعة.

جاء الاجتماع على هامش على هامش فعاليات مؤتمر الصحة العربي Arab Health Expo المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 27- 29 يناير 2025، تحت شعار «حيث يلتقي عالم الرعاية الصحية تحت سقف واحد».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في التصنيع المحلي للمنتجات، حيث أن الشركة تصنع منتجاتها في مصر، منذ ما يزيد عن 40 عاما.

وأشار «عبدالغفار» أن الوزير شدد خلال الاجتماع على أهمية تدريب الأطقم الطبية في مجالات أمراض القلب والمسالك والأشعة، لرفع كفاءتهم في مجالي القلب وجراحة الأوعية، من خلال تنظيم برامج تدريبية لمتخصصي الرعاية الصحية، استكمالا لخطط التدريب على رأس العمل، كما أكد ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة، والشركة في مبادرة السيد الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اللقاء ناقش سبل بناء قدرات الأطقم الطبية من خلال تنظيم برامج تدريبية لمتخصصي الرعاية الصحية، استكمالا للتدريب على رأس العمل الذي تم في محافظتي السويس وقنا.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير نوه إلى اتخاذ إجراءات وحلول جزرية فيما يتعلق بتحديات تسعير الدواء، من خلال إعادة النظر في سعر الدواء كل 6 أشهر، ما لم يحدث أي تغيرات أخرى.

ونوه «عبدالغفار» أن اللقاء بحث سبل التعاون في المبادرات الرئاسية، وخاصة المبادرات المعنية بأمراض، وجراحات القلب في جميع محافظات الجمهورية، من خلال تقديم سبل الدعم من المستلزمات الجراحية اللازمة في جراحات القلب، والمسالك.

IMG-20250128-WA0037

IMG-20250128-WA0034

IMG-20250128-WA0035

IMG-20250128-WA0036

IMG-20250128-WA0033