أمانة الصحة بـ"مستقبل وطن" تناقش إطلاق قوافل ومبادرات طبية لأطفال السكري

عقدت أمانة الصحة والسكان المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب الدكتور محمد الوحش، اجتماعها التنظيمي الدوري، لمناقشة عدد من المبادرات والقوافل الطبية، خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب الأمانة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.

في بداية الاجتماع، أشاد النائب محمد الوحش، أمين أمانة الصحة والسكان المركزية بحزب مستقبل وطن، بحالة الحراك السياسي التي يشهدها الحزب في الفترة الأخيرة، مثمناً جهود أمانات الصحة بالمحافظات خلال الفترة الماضية، مشيراً لدور الأمانة في تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية للمواطنين وبخاصة الأطفال والشباب.

ناقش الاجتماع، سبل تقديم تيسيرات للأطفال مرضى السكرى، بتوفير مستهلكات ومضخات الأنسولين لهم بأسعار مخفضة، وكذلك أجهزة قياس السكر بدون وخز للأطفال من سن 3 سنوات.

كما تناول الاجتماع، مناقشة إطلاق حملة قومية بمراكز الشباب، من خلال تنظيم قوافل فحص طبي شامل، للناشئين والشباب الممارس للرياضة، للكشف المبكر عن الأمراض، لتفادي الموت المفاجئ، وذلك بالتعاون مع وزارتا الشباب والصحة.