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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ مطروح يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة العلمين.. صور

نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بالعلمين
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قام الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بمدينة العلمين، بحضور اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة العلمين، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأت الجولة بزيارة المركز التكنولوجي بمدينة العلمين، حيث تابع نائب المحافظ سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، كما سلم عددًا من المواطنين نموذج (8) الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، بعد توقيعه من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في إطار الجهود المستمرة لتيسير الإجراءات على المواطنين وإنجاز طلباتهم.

شملت الجولة تفقد مستشفى العلمين، بحضور الدكتور إسلام عساف، مدير مديرية الصحة، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة العلمين، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. 

واطمأن نائب المحافظ على الحالات المحجوزة بالمستشفى، مُؤكدًا على أهمية تقديم الرعاية الصحية بأعلى مستوى، وجاهزية المستشفى لاستقبال الحالات الطارئة.

وأكد خلال الجولة على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية للخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

نائب محافظ مطروح يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة العلمين

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