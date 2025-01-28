لقاء جماهيري لمحافظ القليوبية بمدينة شبرا الخيمة لبحث مشاكل المواطنين

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري بمدينة شبرا الخيمة لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين بمدن شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذا لإستراتيجية التواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين.

استمع المحافظ خلال اللقاء إلى شكاوى وطلبات عدد كبير من المواطنين والتي تركزت حول عدة قضايا، أبرزها إيجاد فرص عمل وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي لبعض المناطق وشكاوي من منظومة القمامه والاشغالات وانهاء تراخيص او انهاء اجراءات للتصالح و التقنين.

ووجه الجهات المعنية بسرعة دراسة هذه الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكداً على أهمية تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

كما شدد المحافظ على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان سرعة ودقة تنفيذ توجيهاته، كما تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض على السيد المحافظ بشكل فوري.

كما التقى بعدد من المواطنين والمواطنات من ذوى الهمم الذين يحتاجون الى فرص عمل وعلى الفور تم التنسيق مع مديرية العمل حيث تم توفير عدد 10 فرص عمل لهم بالقطاع.

واستمع عطيه باهتمام بالغ إلى جميع المشكلات، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المطروحة في أسرع وقت ممكن، كما استمع لعدد من الحالات الإنسانية، وكلف وكيل وزارة التضامن، بتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة ودراسة كافة المشكلات وصرف (إعانات مالية عاجلة وعربات طعام متنقله) وإدراج الحالات الإنسانية المستحقة عقب إجراء بحوث اجتماعية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص مؤكداً أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى، وتنوعت طلبات المواطنين بتوفير فرص عمل ورصف شوارع وتوفير عربات طعام متنقلة.

ووجه محافظ القليوبية إدارة خدمة المواطنين لمتابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.

جاء اللقاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

جدير بالذكر أن المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية، قرر عقد لقاء أسبوعى مع المواطنين، على أن يُعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لبحث الشكاوى ومناقشة المقترحات بمراكز بنها وشبرا الخيمة والخانكة وطبقا لتاريخ التقدم حيث سيتم اسبوعيا مقابله 30 مواطن طبقا لاولوية التقدم بالطلب بالمركز التكنولوجى وسوف تكون اماكن عقد اللقاءات بالمحافظه كالاتى بنها لمراكز ومدن(بنها وكفر شكر وطوخ وقها) شبرا لمراكز ومدن(احياء شرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية) الخانكه لمراكز ومدن (الخانكة وشبين القناطر والخصوص والعبور).

جاء ذلك بحضور النائب عبد السلام الخصراوي عضو مجلس النواب واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب والمهندسة فاتن ابراهيم رئيس مدينة القناطر الخيرية واللواء احمد ابو بكر رئيس مدينة شبرا الخيمة وخالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمه والأستاذ فوزي صابر مدير مديرية العمل.