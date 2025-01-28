أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، لحضور فعاليات المجلس الاستشاري لكلية الطب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع العلمين، وكذا مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الأكاديمية برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، ومديرية الصحة بمطروح برئاسة الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة.

تمت مراسم التوقيع بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، في إطار جهود المحافظة لتعزيز التكامل مع وزارة الصحة والسكان، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية الدولية لتطوير الكوادر الصحية وتأهيلها وفق أحدث النظم التدريبية، بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن هذا البروتوكول يعكس الثقة في المنشآت الصحية بمطروح وما شهدته من تطوير مهاري وعلمي للكوادر الطبية، إضافة إلى دعمها بأحدث الأجهزة والمعدات بتوجيهات من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

ينص البروتوكول على تدريب طلاب وأطباء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع العلمين ميدانياً في مديرية الصحة بمطروح والمنشآت التابعة لها، بهدف صقل مهاراتهم وتأهيلهم للعمل الميداني.

يشمل التدريب تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية، بالإضافة إلى تدريب أطباء الامتياز وفق اللوائح المعتمدة في مصر.

يذكر أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين الطرفين لوضع أطر ونظم التدريب ومتابعة تنفيذ الاتفاقية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

نائب محافظ مطروح يحضر فعاليات المجلس الاستشاري لكلية الطب بالأكاديمية العربية

IMG-20250128-WA0012

IMG-20250128-WA0011

IMG-20250128-WA0015

IMG-20250128-WA0014

IMG-20250128-WA0013