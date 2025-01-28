نيوبلان تبدأ تسليم أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية وتؤكد ريادتها في السوق العقاري المصري| صور

الثلاثاء 28/يناير/2025 - 09:38 م

أعلنت شركة نيوبلان للتطوير العقاري، عن بدء تسليم وحدات مشروع "سيرانو"، الذي يُعد أول مشروعاتها السكنية في قلب العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة (R7)، ويتميز المشروع بتصميماته العصرية والفاخرة التي تلبي احتياجات وتطلعات العملاء، ليشكل إضافة مميزة للسوق العقاري المصري.

وفي إطار استراتيجيتها الطموحة، كشفت الشركة عن استعدادها لتسليم مشروعها الإداري "إيلفين" في بداية الربع الثاني من عام 2025، مؤكدة أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تصميم وتشغيل المباني الإدارية بالعاصمة الإدارية.

إلى جانب ذلك، تواصل شركة نيوبلان إدارة مشروعها السكني "كمبوند إيكلا" في مدينة بورسعيد، والذي حاز على إشادة الملاك والعملاء المقيمين بفضل الكفاءة العالية التي تظهرها الشركة في إدارته.

وفيما يتعلق بمشروعاتها الأخرى، تعمل نيوبلان على إنهاء التشطيبات في مشروع "أتيكا" بالعاصمة الإدارية، حيث تستعد لتسليم المرحلة الأولى منه في الربع الثاني من عام 2025، كما تستمر الشركة في العمل بكل جدية على مشروعي "طلة" و"إمارة"، مع التزامها التام بالجدول الزمني المتفق عليه للتسليم.

وأعرب المدير التنفيذي للشركة عن فخره بالإنجازات التي حققتها نيوبلان في مختلف مشروعاتها، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تُبرز قوة وكفاءة الشركة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن التزام نيوبلان بتقديم أعلى مستويات الجودة والخدمات للعملاء يظل دائمًا الهدف الأساسي لعمل الشركة.

وأضاف المدير التنفيذي، أن قدرة “نيوبلان” على التكيف مع متطلبات السوق واحتياجات العملاء تعكس مكانتها المتميزة كشركة رائدة في قطاع التطوير العقاري وبتلك الخطوات، تواصل نيوبلان كتابة قصة نجاحها، مستعرضةً إمكانياتها الكبيرة في بناء وإدارة وتسليم المشروعات، مما يعزز من ريادتها في السوق العقاري المصري.