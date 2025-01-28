غدًا| "العملات الرقمية والمراهنات الإلكترونية .. رؤية شرعية وقراءة اقتصادية" بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

ينظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، غدًا الأربعاء، ندوة بعنوان "العملات الرقمية والمراهنات الإلكترونية .. رؤية شرعية وقراءة اقتصادية"

يحاضر في الندوة أ.د/ أبو اليزيد سلامة، مدير عام إدارة شئون القرآن الكريم، وأ.د/ فياض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، ويدير الندوة الإعلامي القدير حسن الشاذلي.

كما يعقد جناح الأزهر ندوة أخرى بعنوان "البلاغة القرآنية.. الإعجاز ورد الشبهات"، والتي يشارك فيها عدد من الأساتذة الكبار في مجال البلاغة والإعجاز القرآني، وهم: أ.د/ محمود توفيق سعد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأ.د/ عبد الحميد مدكور، أمين عام مجمع اللغة العربية، وأ.د/ نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين ومستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، ويدير الندوة الإعلامي القدير عاصم بكري.

يشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.