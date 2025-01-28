ثنائية صامويل أمادي تمنح سموحة فوزًا على زد في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، مساء اليوم الثلاثاء، فوزًا على ضيفه زد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، في ختام منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بعدما استحوذ زد على الكرة، وحرم مضيفه سموحة منها، لكن الفريق السكندري باغت مرمى الضيوف بهدف قبل نهاية الشوط الأول بـ6 دقائق، حيث أحرز صامويل أمادي هدف التقدم بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 39.

مباراة سموحة ضد زد

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع، أدرك مصطفى زيكو التعادل لصالح زد، وذلك برأسية متقنة في الدقيقة 45+6، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وفي الشوط الثاني، استمرت نتيجة التعادل الإيجابي حتى الرمق الأخير من المباراة، قبل أن يسجل صامويل أمادي الثنائية في الدقيقة 86 بتسديدة رائعة، ويفوز سموحة على زد بنتيجة 2-1.

بتلك النتيجة، رفع سموحة رصيده إلى 11 نقطة، ليحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد زد عند 13 نقطة في المركز الثامن.