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الثلاثاء 28 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كرواتيا تتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد وتنتظر الفائز من مصر وفرنسا

كرواتيا
كرواتيا
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نجح منتخب كرواتيا في تحقيق انتصار مثير على نظيره المجري بنتيجة 31-30 في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعتهما في الدور ربع النهائي من بطولة العالم لكرة اليد 2025، المقامة حاليًا بتنظيم مشترك بين كرواتيا، الدنمارك، والنرويج، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

بهذا الفوز، حجز منتخب كرواتيا مقعده في نصف النهائي، حيث ينتظر مواجهة الفائز من المباراة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب فرنسا.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على صالة زغرب أرينا في كرواتيا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

المباراة تُبث على قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق خالد خيري، مع استديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء اللعبة برعاية الشركة المتحدة للرياضة.

وحجز منتخب مصر مقعده في ربع نهائي بطولة العالم للسد للمرة الرابعة على التوالي والثامنة في تاريخه، فيما يسعى لمواصلة مشواره نحو تحقيق إنجاز تاريخي جديد.

الجدير بالذكر أن أفضل إنجازات كرة اليد المصرية تحققت في بطولة العالم 2001 عندما احتل المنتخب المصري المركز الرابع.

كرواتيا بطولة العالم لكرة اليد مصر وفرنسا