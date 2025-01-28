السكك الحديدية تنفي وقوع حادث تصادم قطارين

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تردد علي أحد الصفحات المغرضة بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تحت عنوان( سلم يارب سلم - حادث قطار قبل قليل - تصادم قطارين وعدد كبير من الضـحايا والسلطات تستــغيث)

حيث من الواضح بالصورة المصاحبة للخبر المنشور بالصفحة المغرضة صورة قديمة بتاريخ 14/9/2024 وأن هذا الخبر عار تماماً من الصحة ولا أساس له وأن حركة القطارات منتظمة علي كافة خطوط شبكة السكك الحديدية

وتهيب الهيئة المواطنين بعدم الإنسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة والمغرضة والتي تهدف إلي إثارة البلبلة وإشاعة الذعر بين المواطنين وضرورة الحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر