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الثلاثاء 28 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكك الحديدية تنفي وقوع حادث تصادم قطارين

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تردد علي أحد الصفحات المغرضة بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تحت عنوان(  سلم يارب سلم - حادث قطار قبل قليل - تصادم قطارين وعدد كبير من الضـحايا والسلطات تستــغيث)

حيث من الواضح بالصورة المصاحبة للخبر المنشور بالصفحة المغرضة صورة قديمة بتاريخ 14/9/2024  وأن هذا الخبر عار تماماً من الصحة ولا أساس له وأن حركة القطارات منتظمة علي كافة خطوط شبكة السكك الحديدية  

وتهيب الهيئة  المواطنين بعدم الإنسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة والمغرضة والتي تهدف إلي إثارة البلبلة وإشاعة الذعر بين المواطنين وضرورة الحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر

الهيئة القومية لسكك حديد مصر فيس بوك حركة القطارات وزارة النقل