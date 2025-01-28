معرض الكتاب يستقبل أطفال "أهالينا" ضمن برنامج قصور الثقافة للمناطق الجديدة الآمنة

استقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، أطفال حي "أهالينا" ضمن جولات المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة، المقام ضمن برامج وزارة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

شارك في الزيارة أكثر من 30 طفلا تتراوح أعمارهم من 7 أعوام حتى 15 عاما، وبحضور د.جيهان حسن مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، والمشرف العام على المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة.

استهلت الجولة بالتوجه إلى جناح "حلايب والشلاتين"، وتعرف الأطفال من خلال حديث "حسن" على موقع حلايب والشلاتين المطل على ساحل البحر الأحمر، وأشهر القبائل، كما شرحت لهم عادات الزواج والأفراح والسبوع، وشاهد الأطفال ما يضمه الجناح من الحقائب والحلي ومنتجات الخوص والجلود.

وفى جانب الحفاظ على البيئة، توجه الأطفال إلى جناح "وزارة البيئة" ومن خلال عجلة الحظ ناقشت مدير عام ثقافة الطفل، عددا من القضايا البيئية منها أهداف التنمية المستدامة، التشجير، الكوارث، ترشيد الاستهلاك، كما أوضحت دور الدولة فى الحفاظ على البيئة، ودور الفرد من خلال ممارسة السلوكيات الصحيحة بعدم إلقاء المخلفات فى مياه النيل، وعدم قطع الأشجار وغيرها.

وتحدثت إنجي صبري أخصائي توعية بوزارة البيئة، عن ضرورة ترشيد الاستهلاك فى المياه والطاقة، وأوضحت الفرق بين إعادة التدوير، وإعادة الاستخدام، موضحة أن إعادة التدوير هو استخدام الأشياء بعد تلفها في جوانب أخرى، بينما إعادة الاستخدام هو استخدام الشيء أو المنتج الأصلي بشكل آخر دون تدويره أو تحويله لشيء آخر. وفى إطار الزيارة شارك الأطفال بورشة فن الأوريجامي والتلوين، وألعاب البازل.

وخلال جولتهم بجناح "وزارة الدفاع" تعرف الأطفال على جهود الوزارة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ويضم الجناح عدة إصدارات لأهم أنشطة الوزارة "التراث العسكري المعرفة العامة، التاريخ العسكري، الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، معهد اللغات، معهد النظم والنعلومات، جهاز العمل النفسي".

وبعنوان "خط أحمر" تعرف الأطفال من خلال الفيلم التسجيلي بجناح "وزارة الداخلية" على دور الشرطة فى الحفاظ على الوطن والمواطن، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، كما يضم الجناح عدة أقسام توضح دور الشرطة فى مجالات مكافحة الإرهاب، الدراسات الشرطية المتخصصة، مناهج كلية الشرطة، حقوق الإنسان".

وزار الأطفال جناح "الرقابة الإدارية"، وتحدث شادي شاكر معيد بجامعة مصر المعلوماتية، عن دور الرقابة الإدارية في القضاء على الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية، كما أكد ضرورة الإبلاغ عن أي فساد مثل الرشوة، وإهدار المال العام، كما تحدث عن معنى النزاهة والحفاظ على أخلاقيات المهنة، دون الحاجة إلى مراقبة وضرورة أن يكون الفرد أمينا في مجال عمله وعدم استغلال المنصب لأهداف شخصية.

وشاركت كاتبة الأطفال د.ميريام رزق الله، في الحديث عن بعض السلوكيات السلبية التى يمارسها الفرد مثل السرقة والتنمر، والكذب، وضرورة التحلي بصفات الصدق والعطاء، والأمانة.

وأبدى الأطفال إعجابهم بالجولة وأجنحة المعرض، وتعرفت أسماء عبد الرازق على دور الشرطة الكبير فى مواجهة الجرائم، بينما أعربت سجدة ناصر عن سعادتها بزيارة معرض الكتاب والتعرف على مختلف القاعات والأنشطة الثقافية والفنية المقدمة به، وأثنى زياد سيد على الزيارة والتعرف على مختلف الأقسام بالمعرض.

وتوجه الأطفال إلى قسم المكتبات لهيئة قصور الثقافة والتعرف على تطبيق توت المجاني، وما يحتويه من كتب ومجلات. واختتمت الزيارة بزيارة جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، والتقاط بعض الصور التذكارية.

ويقدم البرنامج الثقافي والفني للأطفال بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، من خلال المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات".

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور، وقد تنوعت موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

ويشهد ركن الطفل مجموعة كبيرة من الورش الفنية والحرفية يقدمها نخبة من الفنانين والمدربين المتخصصين، بجانب اللقاءات المقدمة احتفاء باختيار الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض الطفل، والزيارات والجولات الميدانية المخصصة للأطفال المشاركين في دوري المكتبات بالمحافظات والأطفال من المناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات".

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.