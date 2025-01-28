الطريق للثامنة يبدأ من أغادير.. منتخب مصر في مجموعة نارية.. وشبح جنوب أفريقيا يهدد الفراعنة بالمغرب 2025

استضافت المملكة المغربية امس فعاليات قرعة كأس أمم أفريقيا٢٠٢٥، بالمسرح الوطنى محمد الخامس، فى العاصمة المغربية الرباط، والتى يشارك بها ٢٤ منتخبًا فى الفترة من ٢١ من شهر ديسمبر المقبل ٢٠٢٥، وتستمر حتى يوم ١٨ من شهر يناير ٢٠٢٦

جاءت مجموعات كأس الأمم الإفريقية

المغرب ٢٠٢٥ بعد القرعة كالآتي

المجموعة الأولى: المغرب - مالى - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديموقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق

يخوض منتخب مصر مبارياته فى مدينة اغادير المغربية ضمن المجموعة الثانية التى تعتبر مجموعة نارية لوجود منتخبات قوية على راسها جنوب أفريقيا التى تسببت فى ٢٠١٩ بعد الفوز على مصر فى كاس الأمم الأفريقية بالقاهرة والخروج المبكر للفراعنة بالإطاحة بمجلس هانى أبوريدة فى هذا الوقت قبل ان يعود ديسمير ٢٠٢٤ فى قيادة الكرة المصرية من جديد لمدة ٤ سنوات حتى ٢٠٢٨

يلعب منتخب مصر مبارياته فى أمم أفريقيا ٢٠٢٥ بالمغرب، على ملعب أدرار فى مدينة أغادير بعدما أوقعته القرعة فى المجموعة الثانية مع منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوى وأنجولا.

مواعيد مباريات منتخب مصر فى الكان، كالتالى:

٢٢ ديسمبر منتخب مصر ضد زيمبابوي

٢٦ ديسمبر منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا

٢٩ ديسمبر منتخب مصر ضد أنجولا

ويبدأ حلم الفراعنة تحت قيادة حسام حسن للحصول على اللقب الثامن حيث لم يفوز المنتخب بالبطولة منذ ٢٠١٠

وخطف محمد صلاح كابتن منتخب مصر المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتى الإنجليزى الأضواء خلال حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية.

من جانبه أكد حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ،أن المجموعة الثانية التى تضم معنا منتخبات جنوب أفريقيا و أنجولا وزيمبابوى ، تعد مجموعة قوية ، لاسيما وأن كرة القدم فى أفريقيا تتطورللأفضل ولم يعد هناك منتخبات ضعيفة بدليل النتائج التى شهدتها السنوات والبطولات الأخيرة وتألق منتخبات جديدة فى سماء الكرة الأفريقية.

أضاف حسام حسن أنه سعيد بالتواجد فى المغرب وبإقامة بطولة أمم أفريقيا ٢٠٢٥ فى بلد عربى شقيق بحجم المغرب وأثق فى أن يخرج التنظيم فى أبهى صورة.

تابع : "بالطبع كمنتخب مصر الأكثر فوزاً بلقب أمم أفريقيا نلعب دائمًا على تحقيق البطولات وسيكون هذا هدفنا ، نمتلكلاعبين كبار للغاية على رأسهم محمد صلاح و عمر مرموش و تريزيجيه وأفضل أندية فى أفريقيا على رأسها الأهلى و الزمالك ولاعبين صغارالسن ، تألقوا معنا فى الفترة الأخيرة".

اختتم حسام حسن : "المنافسة ستكون صعبة بالطبع لوجود منتخبات كبيرة وعريقة فى البطولة على رأسها المغرب و الجزائر و كوت ديفوار والسنغال و منتخبات أخرى لها باع طويل فى بطولة أمم أفريقيا ، ولكننا جاهزون إن شاء الله ، و سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب و إسعاد الجماهير المصرية .