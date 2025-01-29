مباريات الفرصة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

مع اقتراب نهاية دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، تشتعل المنافسة بين الفرق على بطاقات التأهل لدور الـ16 فى الوقت الذى حجز فيه بعض الفرق أماكنها فى المرحلة التالية، وفرق أخرى ودعت البطولة رسميا ولا تزال فرق أخرى تحارب للحفاظ على حظوظها، هذه الجولة ستحدد ملامح المرحلة المقبلة.



مانشستر سيتي لا بديل عن الفوز أمام كلوب بروج



مانشستر سيتى يدخل هذه المباراة بأمل تحقيق الفوز ورفع رصيده إلى 11 نقطة، لضمان موقعه فى دور الـ16 الخسارة أو التعادل سيخرجه من البطولة رسميًا، أما كلوب بروج الذى خرج من المنافسة، قد يسعى لتحقيق نتيجة معنوية.

وبالمعنى الصحيح فوز مانشستر سيتى يعزز حظوظه فى التأهل، بينما أي نتيجة أخرى قد تطيح بآماله.



إنتر ميلان وموناكو مباراة المتأهلين



هذه المواجهة تحمل أهمية قصوى لكلا الفريقين. إنتر ميلان يمكنه رفع رصيده إلى 19 نقطة، ما يضعه بين التسعة الكبار أما موناكو بدوره يحتاج للفوز للوصول إلى 16 نقطة، وهو الحد الأدنى لضمان المنافسة ووجوده ضمن التسعة الكبار، الفوز يضمن تأهل الإنتر ضمن الثمانية الكبار والخاسر قد يجد نفسه ضمن جولة البلاي أوف.



بايرن ميونيخ لا سبيل سوى الفوز



بايرن ميونيخ يسعى للفوز ورفع رصيده إلى 15 نقطة لضمان البقاء فى المنافسة على بطاقة التأهل سلوفان براتيسلافا خرج رسميًا، لكن قد يظهر بشكل قوى لتحسين صورته فوز بايرن يعزز موقفه فى المنافسة ويزيد الضغط على الفرق الأخرى.



شتورم جراتس ولايبزيج «تحصيل حاصل»



مع خروج الفريقين من المنافسة، ستكون المباراة مجرد تحصيل حاصل، وفرصة لتجربة لاعبين شباب أو خطط جديدة.



بوروسيا دورتموند شاختار دونيتسك «الخطر يحوم حول الأوكراني»



بوروسيا دورتموند يحتاج للفوز لرفع رصيده إلى 15نقطة لمحاولة الوصول بين الثمانية الكبار، بينما شاختار يسعى لتحقيق 10 نقاط لضمان استمراره فى المنافسة، المباراة قد تكون حاسمة لشاختار، أما دورتموند فيسعى للتأمين.



مباراة ترفيهية لبرشلونة مهمة لاتالانتا



برشلونة تأهل بالفعل، بينما أتلانتا يمكنه الوصول إلى 17 نقطة بالفوز، ما يعزز موقعه بين الثمانية الكبار نتيجة المباراة ستؤثر بشكل كبير على ترتيب أتلانتا وفرصه.



مباراة حاسمة للملكى والفرنسي



ريال مدريد يحتاج للفوز للوصول إلى 15 نقطة، بينما بريست يمكنه رفع رصيده إلى 16 نقطة ليضمن المنافسة هذه المباراة حاسمة للفرنسيين والإسبان.



بي إس في آيندهوفن يبحث التأمين وليفربول فى نزهة



ليفربول ضمن التأهل بالفعل، بينما آيندهوفن قد يبحث عن فوز يوصله إلى النقطة 14مما يبعده عن أى خطر.



باير ليفركوزن «تأمينية» سبارتا براج «معنوية»



ليفركوزن يسعى للوصول إلى 16 نقطة لتأمين التأهل، بينما سبارتا خرج بالفعل ويريد عمل مباراة لرفع الروح المعنوية لكن فوز ليفركوزن يعزز موقعه.



ريد بول سالزبورج مباراة معنوية



أتلتيكو مدريد مرشح لرفع رصيده إلى 19 نقطة لضمان مركز قوى بين الثمانية الكبار بينما الفريق النمساوي يسعى لفوز معنوي وفوز أتلتيكو سيؤكد تأهله ضمن الثمانية الكبار.



شتوتجارت وباريس سان جيرمان «لا تقبل القسمة»



تعتبر من أقوى المباريات الذى يسعى فيها الفريقان للفوز لتأمين موقفهما مع فوز أى أحد منهم يصل إلى النقطة 13 والخسار سيدخل فى معادلة صعبة.



يوفنتوس وبنفيكا «مباراة التأمين»



يوفنتوس يحتاج للفوز للوصول إلى 15 نقطة لتأمين موقفه، بينما بنفيكا يسعى للفوز للوصول إلى النقطة 13 للخروج من دائرة الحسابات المعقدة.



جيرونا وآرسنال «مباراة التأمين لأرسنال»



آرسنال يسعى للوصول إلى 19 نقطة لتعزيز موقعه، بينما جيرونا خرج بالفعل، حيث آرسنال مرشح للفوز والتأهل بقوة.



دينامو زغرب وميلان «مباراة قوية»



دينامو زغرب يمكنه الوصول إلى 11 نقطة للبقاء فى المنافسة، بينما ميلان يسعى لتحقيق 18 نقطة والبقاء ضمن الثمانية الكبار فهى مباراة حاسمة حاسمة للطرفين.



ليل وفينورد روتردام «مباراة تأمينية»



الفائز من المباراة سيصل إلى 16 نقطة لضمان التأهل ويمكن أن يصعد ضمن الثمانية الكبار فهى مباراة تنافسية عالية.



سبورتينج لشبونة وبولونيا «مباراة التأمين للبرتغالي»



بولونيا خرج رسميًا، بينما سبورتينج يسعى لتحقيق النقطة الـ13 للخروج من الحسابات المعقدة وضمان استمراره فى المنافسة.



يونج بويز وسرفينا زفيزدا



مباراة شكلية بعد خروج الفريقين، حيث يسعى كل من الفريقين الخروج من المباراة بمظهر جيد بعد الخروج من البطولة رسميا.