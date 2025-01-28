أوكرانيا: تسجيل 130 اشتباكًا قتاليًا مع القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 130 اشتباكًا قتاليًا على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية، أنه تم رصد 130 اشتباكًا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ويبقى محور بوكروفسك هو أكثر موقع يشهد اشتباكات.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وقالت إنه في قطاع كوبيانسك، هاجمت القوات الروسية القوات الأوكرانية سبع مرات.

وفي قطاع ليمان، هاجم الجيش الروسي مواقع أوكرانية بالقرب من نوفويوجوريفكا وبوهوسلافكا وماكييفكا وغابة سيريبريانسكي سبع مرات.

وهاجم الجيش الروسي قطاع سيفيرسك، مواقع أوكرانية 11 مرة في مناطق بيلوهوريفكا ونوفوسيلكا وفيرخنيوكاميانسكي ولا تزال تسع معارك مستمرة.

وشنت القوات الروسية 155 هجمة مدفعية على مواقع أوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان، بحسب "يوكرين فورم".