مندوب مصر بمجلس الأمن: نشيد بدور الأونروا التاريخي إبان عدوان الاحتلال على غزة

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بمجلس الأمن، نحن نشيد بالدور التاريخي لوكالة الأونروا إبان عدوان الاحتلال على غزة، مضيفًا، أن المجموعة العربية تدين الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت وكالة الأونروا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأضاف عبد الخالق، إن إجراءات إسرائيل ضد الأونروا مخالفة صريحة لالتزاماتها وفقا لقرارات الأمم المتحدة، كما أن مزاعم إسرائيل لا يمكنها منع عمل وكالة الأونروا.

وأشار، مندوب مصر، إلى أن مزاعم إسرائيل لا يمكن أن تشكل أساسًا لقرار فردي بمنع وكالة الأونروا من العمل في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي بتوفير الدعم السياسي والمالي والقانوني لدعم استمرار عمل الأونروا في قطاع غزة، وأوضح أن المساهمات المالية المقدمة للأونروا ليست منحة لكنها التزام بقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد عبد الخالق، على أهمية التمسك بثوابت الموقف العربي ودعمها لصمود الشعب الفلسطيني، والرفض التام لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم