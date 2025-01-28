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الثلاثاء 28 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
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شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، غارة جوية على بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة في المنطقة المستهدفة.

وأفاد التلفزيون اللبناني بأن القصف أدى إلى اندلاع حرائق في بعض المباني، فيما لم ترد حتى الآن تقارير مؤكدة عن حجم الخسائر البشرية.

تأتي هذه الغارة في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بعد رفض إسرائيل الانسحاب من لبنان رغم انقضاء المدة المحددة للانسحاب ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

من جهتها، أعلنت السلطات اللبنانية أنها تتابع التطورات عن كثب، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد العسكري في المنطقة.

 

النبطية جنوب لبنان إسرائيل