"الشباب والعمل العام" ندوة للتنسيقية بمعرض الكتاب

استضافت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان "الشباب والعمل العام"، نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

شارك في الندوة كل من مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة لشؤون التنمية الثقافية والمجتمعية، وإيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، وبلال حبش، نائب محافظ بني سويف، وأدارها مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

بداية الندوة

افتتح مصطفى كريم الندوة بالترحيب بالحضور، مؤكداً أن الدولة المصرية منذ عام 2014 تولي اهتماماً كبيراً بالشباب، مما أثمر عن ظهور نماذج مشرفة وقيادات شبابية بارزة في مختلف المؤسسات.

إيمان ريان: تحدي الشباب وتولي المناصب

أشارت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، إلى أنها بدأت العمل العام في عام 2018 بعد تخرجها من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.

وأضافت: "كان البرنامج مُعداً بشكل جيد للغاية، وأهلنا لتحمل المسؤولية في العمل العام".

كما أوضحت أنها أول من شغل منصب نائب محافظ القليوبية، وأن أبرز التحديات التي واجهتها تمثلت في تولي المسؤولية في سن صغير، وهو ما تغلبت عليه باكتساب ثقة المحيطين والعمل بروح الفريق.

مصطفى عز العرب: أهمية دور الشباب

أكد مصطفى عز العرب أن الدولة المصرية تفتح المجال أمام الشباب من خلال برامج مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والأكاديمية الوطنية للشباب.

وأضاف: "بدأت العمل العام منذ عشر سنوات، وكانت التجارب المختلفة في الشارع والجامعات والمؤسسات فرصة لصقل رؤيتي وأفكاري".

ودعا عز العرب الشباب إلى إدراك دورهم المجتمعي والمشاركة الفاعلة، مشيراً إلى أهمية تضمين المناهج التعليمية مضامين تشجع على دور الشباب في المجتمع.

بلال حبش: التنسيقية ودورها في دعم الشباب

تحدث بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، عن الدور المحوري لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تضم شباباً من مختلف الأحزاب بهدف تقديم أفكار ومشروعات بالتعاون مع الدولة. وأوضح أن التنسيقية أصبحت حلقة وصل حقيقية بين الدولة والأحزاب، وكياناً مؤثراً في صناعة القرار.

أحمد حسام: الأنشطة الطلابية نقطة الانطلاق

اختتم أحمد حسام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بتأكيده على ضرورة تحفيز الطلاب على الانخراط في العمل العام من خلال الأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات، مشيراً إلى أن النشاط الطلابي يعد خطوة أساسية للتأهيل للعمل العام وسوق العمل.

وسلطت الندوة الضوء على تجارب شبابية ملهمة، وأكدت على أهمية تمكين الشباب ودورهم الفاعل في العمل العام كجزء من استراتيجية الدولة المصرية لبناء قيادات المستقبل.