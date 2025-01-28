الجيش اللبناني: إصابة عسكري و3 مواطنين بنيران الاحتلال على طريق "يارون - مارون الراس"

أعلن الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء، إصابة عسكري و3 مواطنين بنيران الاحتلال الإسرائيلي على طريق يارون – مارون الراس.

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المناطق الحدودية الجنوبية، أقدمت قوات الاحتلال على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش والمواطنين على طريق يارون - مارون الراس، ما أسفر عن إصابة أحد العسكريين وثلاثة مواطنين، وذلك أثناء مواكبة قوات الجيش للأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية.

وفي السياق، أفادت الوكالة اللبنانية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قطعت الطريق بين بلدتيّ الطيبة والعديسة في قضاء مرجعيون بساتر من الصخور أمام المواطنين.

كما أقامت قوات الاحتلال جدران أسمنتية عند الجدار الحدودي مقابل بلدة بركة ريشا بقضاء صور، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال من بلدة البستان الحدودية.

وأقامت أيضا سواتر ترابية معززة بالقوات تشرف على البلدة وبلدات "يارين" و"الزلوطية" و"ام التوت" و"الضهيرة"، وقرى القطاع الغربي في قضاء صور، تزامنا مع تحليق لطائرات استطلاعية ومسيرة إسرائيلية على علو منخفض.