جبران يوجه الشكر لوزير العدل على افتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم

وجه وزير العمل محمد جبران ،الشكر والتقدير إلى المستشار عدنان فنجري وزير العدل ،على جهوده ،و توجيهاته بافتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم .

وأشاد الوزير جبران ، بافتتاح مكتب بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ،اليوم ،بحضور المستشار طارق حربى، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة ، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري،والمستشار ياسر حسين، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية،و أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،وفالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا ..

وثمن دور وأهمية هذه المكاتب التي تهدف إلى تعزيز الدعم القانونى لحقوق العمال وزيادة الوعى بها، وتقديم المساعدة القانونية مجاناً عن طريق استقبال المدعى عند رفع دعواه، وإرشاده فى الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة وتوجيهه إلى النقابة العمالية المعنية وأصحاب الأعمال لسماع رأيهم، لسرعة إنجاز القضايا التى تمس حقوق ومصالح المواطن بشكل مباشر..

وأشار الوزير جبران إلى أن الدولة المصرية حريصة دائما على إنهاء كافة النزاعات بشكل سريع ،و تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،كون ذلك ركيزة أساسية في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية...