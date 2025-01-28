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الثلاثاء 28 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني يطالب وزارة الرياضة بصيانة الملاعب وتغيير النجيل الصناعي المتهالك

النائب ثروت سويلم
النائب ثروت سويلم
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طالب النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة الشباب والرياضة، بصيانة الملاعب واستبدال النجيل الصناعي المتهالك، وذلك حتى يستطيع الشباب ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منه، بشأن عدم قيام الوزارة بصيانة الملاعب المتفق عليها في الإجازة الصيفية، والتي تتحصل منها الوزارة على أموال نظير الصيانة.

وأشار "سويلم" إلى وجود عدد كبير من ملاعب كرة القدم الخماسية تعاني الإهمال بسبب الصيانة، وهو ما يتسبب في عدم قدرة الشباب على الإستفادة من تلك الملاعب .

كما طالب النائب ثروت سويلم، وزارة الشباب والرياضة، بإدرج ملعب مركز شباب الخيس، بمدينة أبو حماد محافظة الشرقية، ضمن  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإنشاء ملعب كرة قدم لشباب القرية، الذي يعانون من عدم وجود أماكن لمارسة الألعاب الرياضية عليها.

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