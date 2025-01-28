وزير الخارجية يشارك في اجتماع افتراضي لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول الكونجو الديمقراطية

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة تايوم الثلاثاء في الاجتماع الافتراضي الطارئ الذي عقده مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لمناقشة تطورات الأوضاع في منطقة شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.

أكد الوزير عبد العاطي في كلمته على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة في المنطقة، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية وتكثيف العمل من أجل استعادة الاستقرار والأمن في جمهورية الكونجو الديمقراطية.

كما دعا إلى تقديم الدعم الكامل لجهود الاتحاد الإفريقي والمبادرات الإقليمية في مساعيهما لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وتفعيل آليات الحوار بين الأطراف المتنازعة من أجل الوصول إلى تسوية سلمية.

وحذر من تداعيات تصاعد العنف على الأمن الإقليمي في منطقة البحيرات العظمى.